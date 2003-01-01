Музей движения «Динамо» открылся в Петрозаводске

В столице Карелии состоялось открытие музея истории регионального общества «Динамо».
Сегодня, 24 октября, в стенах Карельского общество «Динамо» в Петрозаводске состоялось открытие музея, посвящённого 100-летнему юбилею организации. Об этом сообщили в группе проекта «Спорт — норма жизни Карелии».
— Новый музейный зал рассказывает о вековой истории организации, объединяющей поколения защитников правопорядка, спортсменов и энтузиастов динамовского движения, — написали там.
Экспозиция состоит из четырёх тематических блоков, рассказывающих о разных периодах жизни Общества — создании и становлении «Динамо» в Карелии (1925–1941 гг.), участии членов организации в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.), послевоенному развитию движения (1945–1991 гг.) и современности (1991–2025 гг.).
— Подготовкой экспозиции занимался Евгений Акимович Шорохов, который провёл для гостей небольшую экскурсию, рассказав о наиболее интересных экспонатах и фактах из истории Общества, — добавили в группе спортивного проекта.