Музей изобразительных искусств Карелии получил современное оборудование

Благодаря президентскому нацпроекту «Культура» музейное пространство стало еще привлекательнее и доступнее для всех категорий граждан.

По нацпроекту учреждение приобрело систему направленного звука, световое оборудование, увлажнители воздуха, музейные витрины, терминалы самообслуживания, сенсорный экран, радиогиды, интерактивную трибуну, видеостену, оборудование для фондохранилища и реставрационных исследований.

«Глобальная задача нацпроекта „Культура“ — сделать учреждения культуры максимально доступными. Переоснастить их так, чтобы они отвечали современным запросам, были интересны детям и молодёжи. Нам удалось решить многие задачи. Результаты этой работы могут оценить и сами посетители: появилось новое выставочное оборудование, новая техника, которая используется в залах музея: интерактивная панель, видеостена, звуковой душ и прочее. Однако есть то, что остается „за кадром“: оборудование для фондохранилища и реставрационных мастерских. Это не менее важный аспект в нашей работе — сохранить и приумножить то, что десятилетиями бережно собиралось нашими предшественниками», — отметила директор карельского Музея изобразительных искусств Варвара Лебедева.

Сегодня главный художественный музей республики — место притяжения для людей разных возрастов и профессий, объединенных любовью к искусству. Ежегодно здесь проходит более десяти временных выставок, каждая из которых дополнена лекциями, концертами и встречами. Такой подход помогает глубже изучать темы, знакомиться с произведениями и их авторами. Оснащение новым оборудованием позволило сделать этот процесс еще современнее и увлекательнее. Растет интерес к музею и у владельцев Пушкинской карты — за неполный текущий год музей посетило более 1700 человек.

«Ребенок в восторге от нового сенсорного экрана! Пока мы с семьей изучали сувениры, он самостоятельно освоил все кнопки и увлеченно рисовал картину, кажется, с выставки „Калевала“. Здорово, что в музее становится больше возможностей для детей!» — рассказала петрозаводчанка Олеся Дмитриева.

Помимо Музея изобразительных искусств Карелии в этом году модернизация коснулась еще трех музеев республики. Благодаря поддержке нацпроекта технически дооснащены Региональный музей Северного Приладожья, Музей Кондопожского края и Медвежьегорский районный музей.