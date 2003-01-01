Музей Карельского фронта в Беломорске получил новое оборудование

Учреждение получило профессиональное оборудование для улучшения работы с экспонатами и обслуживания посетителей.

Музей Карельского фронта в Беломорске продолжает модернизацию в рамках национального проекта «Семья». Учреждение получило профессиональное оборудование для улучшения работы с экспонатами и обслуживания посетителей.

В музей поступил комплект студийного фотооборудования для создания высококачественных снимков музейных предметов. Это позволит сотрудникам готовить изображения для Государственного каталога Музейного фонда РФ, фиксировать состояние экспонатов и создавать материал для выставок.

Для обеспечения безопасности фондов приобретена специализированная морозильная камера с температурным режимом от –20°C до –30°C. Оборудование предназначено для низкотемпературной обработки предметов, что защищает коллекцию от биологических повреждений.

Также музей оснастили терминалами самообслуживания для покупки билетов по Пушкинской карте и записи на музейные занятия. Технические улучшения позволят ускорить обслуживание посетителей и повысить качество работы учреждения.

