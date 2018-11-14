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Новости. Культура
09:16, 14 Ноября 2018
фото: Игорь Георгиевский

Музей "Кижи" и аэропорт "Петрозаводск" запускают вертолетную экскурсию на остров Кижи

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Теперь у всех, желающих остров Кижи, есть возможность увидеть всемирно известные памятники деревянного зодчества с высоты птичьего полета.

Теперь у всех, желающих посетить остров Кижи, есть возможность увидеть всемирно известные памятники деревянного зодчества с высоты птичьего полета, насладиться тишиной, покоем и первозданной гармонией заповедного острова, почти безлюдного после окончания навигации.

В программу "Кижи с высоты птичьего полета" входит обзорная экскурсия по основной экспозиции музея, во время которой гостей ждет знакомство с Кижским архитектурным ансамблем – одним из трех первых объектов ЮНЕСКО в России, наряду с Московским Кремлем и историческим центром Санкт-Петербурга. Вас ждут уникальные многоглавые храмы, неповторимый иконостас Покровской церкви Кижского погоста, дом заонежского крестьянина, поражающий своими размерами, сложностью конструкции, продуманностью и разнообразием внутреннего убранства, церковь Воскрешения Лазаря — старейшая деревянная церковь в России, почитаемая в народе как святыня.


фото: Игорь Георгиевский

Вертолет отправляется на остров Кижи каждую субботу, в 11.00 из аэропорта "Петрозаводск". Продолжительность пребывания на острове – 2,5 часа. Стоимость программы, включая перелет: от 6 300 рублей. Забронировать билет или задать вопросы можно по телефонам: (8142) 79-98-77 и +7-921-224-53-58.

Обращаем Ваше внимание, что программа проводится при условии набора минимальной группы 20 человек. В случае недобора группы музей имеет право отменить программу и произвести полный возврат оплаченных за услугу средств.

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Комментарии

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Leopol'd
2018-11-14 09:56:53
Нормально профит заложили!
6300*20=126000р. (в идеале 140+). Из них 20 минут вертолетного времени около 50000р.!
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