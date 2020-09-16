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Музей "Кижи" планирует приобрести за 30 млн рублей паром для доставки туристов из Оятевщины

Новости. Общество
06:40, 17 Сентября 2020
фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976
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Между островом Кижи и деревней Оятевщина в Карелии с июля следующего года возможно будет курсировать паром.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте". Перспективы, которые открывает строящаяся трасса "Великая губа - Оятевщина" для музея "Кижи", он обсудил с директором музея Еленой Богдановой.

"Для доставки туристов музей планирует приобрести пассажирское прогулочное судно. Оно будет рассчитано на 50 человек. Дорога в одну сторону займет 15 минут - с посадкой и высадкой. Судно выйдет на маршрут к июлю следующего года. На это из федерального бюджета выделено 30 миллионов рублей. Зимой на остров продолжат курсировать суда на воздушной подушке", - пишет Парфенчиков.

По мнению руководителя республики, важно обустроить и место, откуда будут отправляться суда. Власти региона планируют организовать в одном из местных домов небольшой визит-центр музея, где люди смогут выпить чаю, ожидая рейс.

"Для помощи в обустройстве территории предложил пригласить волонтеров из числа студентов наших техникумов и университета. Надеюсь, ребята откликнутся", - поделился глава Карелии.

Артур Парфенчиков уверен, что дорога "Великая губа - Оятевщина", ремонт которой планируют завершить досрочно, в 2021 году, дает толчок развитию не только музея, но и тянет за собой всю "придорожную" инфраструктуру.

"Это и гостиницы, и кафе, и лавки сувениров и товаров местных производителей, автомобильная заправка. В настоящее время уже идёт выделение земли заинтересованным инвесторам. Это будут крупные проекты туристических комплексов в районе Оятовщины", - считает руководитель региона.

В прошлом году в рамках ФЦП был построен "с нуля" 6,5-километровый участок автодороги "Медвежьегорск – Толвуя - Великая Губа - Больничный", а до 2024 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" намечен масштабный ремонт дороги от Медвежьегорска до Великой Губы. После завершения всех работ федеральную трассу "Кола" с местечком Оятевщина, которое от всемирно известного памятника деревянного зодчества отделено проливом шириной в несколько сотен метров, свяжет современная автомобильная трасса.

Ранее стало известно, почему комиссия Минкультуры России не приняла реставрацию Преображенской церкви на Кижах.

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