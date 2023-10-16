Музей «Кижи» покорил Москву блюдами народной кухни Карелии

Победой в двух номинациях запомнился музею «Кижи» православный гастрономический фестиваль в Москве.

Победой сразу в двух номинациях завершился для музея «Кижи» православный гастрономический фестиваль в Москве, сообщили в пресс-службе учреждения.



Конкуренция на 19 форуме «Возрождение традиций. Покров» была рекордной — состязались 128 команд со всей России.

Музей «Кижи» в партнёрстве с московским карельским землячеством занял первые места в номинациях «сервис» и «столовый текстиль».



«Запомнил и оценил карельский стол, именно благодаря презентации блюд традиционной народной кухни», — отметил председатель жюри Максим Сырников, эксперт русской кухни, популярный телеведущий и кулинарный блогер.

Анна Анхимова в очередной раз достойно представила музей «Кижи» и подтвердила статус гастрономического лидера Карелии, уточнили в официальном паблике музея.

«Поздравляем!» — написали в сети.