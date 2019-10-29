Музей "Кижи" получил гран-при на престижном конкурсе

Музейный маршрут "Шедевры острова Кижи" победил в номинации "Лучшая музейная экскурси" всероссийской туристской премии "Маршрут года", сообщили в пресс-службу музея-заповедника "Кижи".

Музей "Кижи" на конкурсе представляла Лучший гид России Марина Ноженко.

Всероссийская туристская премия "Маршрут года" учреждена как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов. Премия учреждена и проводится с 2014 года. В 2019 году для участия в конкурсе было подано 542 проекта из 63 регионов страны. 225 участников стали финалистами, и среди них – музей "Кижи".





Финал и награждение победителей проходили в Ижевске. Примечательно, что когда глава Удмуртской республики Александр Бречалов произносил приветственную речь, он рассказал историю о том, как его друзья поехали в Карелию отметить юбилей – были в восторге. В итоге друзья их друзей даже не поехали в Париж, а выбрали Карелию и не пожалели.



"Я представила маршрут "Шедевры острова Кижи" в номинации "Лучшая музейная экскурсия", и мы завоевали гран-при в этой номинации! Рассказывать про этот маршрут мне было легко, так как это действительно "кижский бестселлер" –экскурсия, без которой представить знакомство с островом просто невозможно. Не смогу сказать, сколько раз за свою жизнь я провела таких обзорных экскурсий, но в одном уверена точно – рассказывать я могу бесконечно и с радостью, хоть ночью разбуди! Экскурсия "Шедевры острова Кижи" –гордость музея, помимо остальных многочисленных интересных маршрутов и тематических программ. Она насыщенная, логичная, яркая, информативная, частично интерактивная – и полностью соответствует своему названию.

Атмосфера на финале премии царила дружественная, все друг друга поддерживали. Было очень интересно познакомиться с другими конкурсными проектами и расширить профессиональный кругозор", – рассказала Марина Ноженко.





Коллекцию наград музея "Кижи" теперь украсит изящная статуэтка "Маршрут года", выполненная мастерами нижегородского промысла в стиле "Казаковская филигрань". А музей приглашает всех на заповедный остров, самим убедиться в том, что экскурсия "Шедевры острова Кижи" – действительно, лучший музейный маршрут России.