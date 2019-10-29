Подписаться
Новости. Культура
13:58, 29 Октября 2019
фото: © Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"

Музей "Кижи" получил гран-при на престижном конкурсе

Загрузка...

Музейный маршрут "Шедевры острова Кижи" победил в номинации "Лучшая музейная экскурси" всероссийской туристской премии "Маршрут года", сообщили в пресс-службу музея-заповедника "Кижи".

Музей "Кижи" на конкурсе представляла Лучший гид России Марина Ноженко.

Всероссийская туристская премия "Маршрут года" учреждена как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов. Премия учреждена и проводится с 2014 года. В 2019 году для участия в конкурсе было подано 542 проекта из 63 регионов страны. 225 участников стали финалистами, и среди них – музей "Кижи".



Финал и награждение победителей проходили в Ижевске. Примечательно, что когда глава Удмуртской республики Александр Бречалов произносил приветственную речь, он рассказал историю о том, как его друзья поехали в Карелию отметить юбилей – были в восторге. В итоге друзья их друзей даже не поехали в Париж, а выбрали Карелию и не пожалели.

"Я представила маршрут "Шедевры острова Кижи" в номинации "Лучшая музейная экскурсия", и мы завоевали гран-при в этой номинации! Рассказывать про этот маршрут мне было легко, так как это действительно "кижский бестселлер" –экскурсия, без которой представить знакомство с островом просто невозможно. Не смогу сказать, сколько раз за свою жизнь я провела таких обзорных экскурсий, но в одном уверена точно – рассказывать я могу бесконечно и с радостью, хоть ночью разбуди! Экскурсия "Шедевры острова Кижи" –гордость музея, помимо остальных многочисленных интересных маршрутов и тематических программ. Она насыщенная, логичная, яркая, информативная, частично интерактивная – и полностью соответствует своему названию.
Атмосфера на финале премии царила дружественная, все друг друга поддерживали. Было очень интересно познакомиться с другими конкурсными проектами и расширить профессиональный кругозор", – рассказала Марина Ноженко.



Коллекцию наград музея "Кижи" теперь украсит изящная статуэтка "Маршрут года", выполненная мастерами нижегородского промысла в стиле "Казаковская филигрань". А музей приглашает всех на заповедный остров, самим убедиться в том, что экскурсия "Шедевры острова Кижи" – действительно, лучший музейный маршрут России.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2019, 23:31
СРОЧНО: Медведь напал на дрессировщика во время циркового выступления в Карелии (ВИДЕО 18+)
24.10.2019, 16:35
Дрессировщик определил судьбу медведя, напавшего на него во время представления в Карелии
25.10.2019, 10:56
"Я взбесился и убил"
28.10.2019, 10:06
Червя нашли в глазу у жительницы Карелии
23.10.2019, 14:30
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
28.10.2019, 02:46
От пациента до врача один шаг

Аналитика

28.10.2019 13:20
Политкухня
Если нарежут по-новому 1
Изменение пропорции, применяемой в избирательной системе, несет риски для всех участников выборов.  
"Я взбесился и убил" 4
25.10.2019 10:56
Гендиректор "Кареллеспрома" захотел получить миллион с заслуженного журналиста Карелии 20
25.10.2019 10:27
Игорь Корсаков: "Такие вопросы не решаются по мановению волшебной палочки" 9
24.10.2019 09:57
Все страхование построено на репутации
23.10.2019 16:40
Вся аналитика

Чтиво

28.10.2019 15:47
Без политики
"Костная клиника": три наболевших вопроса хирургу
Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
"Ты либо иди в бизнес, либо будь слугой народа" 6
28.10.2019 10:58
От пациента до врача один шаг
28.10.2019 02:46
Умирающий памятник из Заонежья привезли на реанимацию в Петрозаводск 2
25.10.2019 13:56
архив чтиво

Медиа

Ночной снегопад в Петрозаводске
28.10.2019 13:05
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к цирку с животными?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»