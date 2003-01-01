Музей «Кижи» получил международную награду за вклад в архитектуру

Карельский музей стал обладателем международной премии «Золотой Трезини» за реставрацию Церкви Преображения Господня.

Торжественная церемония награждения победителей прошла в Эрмитажном театре. Музей «Кижи» победил в номинации «Лучший российский реализованный проект реставрации здания религиозного назначения».

— Проект уникален не только масштабом и сложностью работ, но и созданием кижской реставрационной школы, получившей признание мирового профессионального сообщества, — отметили организаторы, вручая статуэтку «Золотой Трезини» директору музея «Кижи» Елене Богдановой.

«Золотой Трезини» — это международная премия за выдающийся вклад в архитектуру как вид искусства. Она учреждена в честь Доменико Трезини (1670–1734) — первого архитектора Петербурга, автора Петропавловского собора, здания Двенадцати коллегий и других шедевров петровского барокко.

Премия проводится с 2018 года под эгидой Всемирного клуба петербуржцев. Лауреатов выбирают более 200 экспертов из 35 стран. Премия награждает не только архитекторов, дизайнеров и реставраторов зданий и интерьеров, но и авторов проектов в сфере театрального искусства, выставочного дизайна, объемных искусств, архитектурной подсветки и архитектурной керамики. Напомним, два года назад художник-постановщик спектакля «Дунькино счастье» (16+) в Театре драмы Карелии Наталья Кузнецова стала лауреатом диплома «SPECIAL MENTION» премии «Золотой Трезини-2023». Жюри отметило декорации к спектаклю.