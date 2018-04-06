Музей "Кижи" впервые принимает участие в программе Московского Пасхального фестиваля

Автобусная экскурсия по Заонежью и колокольные звоны Пасхального фестиваля 9 мая на острове Кижи

9 мая состоится выездная программа "Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи". Приглашаем в это увлекательное путешествие! Забронировать билет можно на сайте музея "Кижи".

Автобусная экскурсия из Петрозаводска до села Великая Губа познакомит вас с интересными фактами из истории Заонежья, его традициями, природой и примечательными местами. Из Великой Губы вы совершите небольшое путешествие на судне на воздушной подушке до острова Кижи. Экскурсионная программа по острову включает обзорную экскурсию по основной экспозиции, знакомство с традициями чаепития Олонецкой губернии с дегустацией национальной выпечки, а также участие в мастер-классе по традиционным ремеслам, посещение Плотницкого центра музея или интерактивная фольклорная программа. Продолжительность программы из Петрозаводска (включая проезд) ~ 15 часов.

С 8 апреля по 9 мая состоится XVII Московский Пасхальный фестиваль. По традиции фестиваль включает в себя четыре программы: симфоническую, хоровую, камерную и звонильную. Этот крупнейший музыкальный форум России ежегодно собирает сотни тысяч слушателей. Созданный в 2002 году по инициативе художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева и Правительства Москвы, Московский Пасхальный фестиваль сразу завоевал любовь публики. В 2003 году при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина фестиваль стал всероссийским.

Колокольные концерты в 2018 году охватят 50 храмов. Звонильная программа откроется 8 апреля в Москве Пасхальным звоном в Храме Троицы в Никитниках, расположенном в самом центре столицы – на Варварке.

Московские звоны по традиции будут проходить на лучших исторических и современных звонницах и колокольнях – Зарядье, Замоскворечье, Таганка, включая Красную площадь, Данилов монастырь, Заиконоспасский монастырь, Высоко-Петровский монастырь. И в парковых зонах – Коломенское, Сокольники.

К московской программе присоединятся звонницы Звенигорода, Сергиева Посада, Истры, Санкт-Петербурга, Ногинска, Великого Новгорода и Раменского. В этом году более десяти новых храмов участвует в программе колокольных звонов, включая Москву, Санкт-Петербург, древние города "Золотого Кольца" – Ярославль и Кострому, а также музей-заповедник "Кижи". Впервые к Пасхальным звонам России присоединяется и Финляндская православная церковь.

8 и 9 мая пасхальные звоны будут звучать на острове Кижи: 8 мая в 18.00 - на часовне Спаса Нерукотворного, 9 мая в 10.00 к фестивалю присоединятся колокольня Кижского погоста и часовня Архангела Михаила.

Забронировать билет для участия в выездной программе 9 мая можно на он-лайн платформе музея "Кижи". Справки по телефонам: (8142) 79-98-71 (рабочие дни, с 09:00 до 17:00 МСК) и +7-921-224-53-54.

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