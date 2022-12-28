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Музей композитора Вавилова открыли в городе горняков Карелии

Новости. Культура
14:32, 29 Декабря 2022
фото: © Максим Воробьев / ВК

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Музей, посвященный жизни и творчеству композитора Геннадия Вавилова, появился в Детской музыкальной школе Костомукши.

В Детской музыкальной школе, названной в честь Геннадия Вавилова, открыли музей Геннадия Алексеевича. В этом году карельский композитор отметил 90-летний юбилей. Об этом сообщил на своей странице в соцсети генеральный директор «Карельского окатыша», депутат Законодательного собрания Карелии Максим Воробьев.

«Компания „Северсталь“ поддержала идею создания нового культурного объекта в Костомукше и оказала финансовую помощь для ее реализации. Благодарю всех, кто работал над оформлением экспозиции — выглядит очень достойно и современно. Уверен, она привлечет внимание юных музыкантов, жителей и гостей города», — пишет Воробьев.

Напомним, Геннадий Алексеевич Вавилов — Лауреат Государственной премии Республики Карелия за создание музыки для детей и юношества, лауреат премии «Сампо», лауреат премии Ленинского комсомола, почетный гражданин Петрозаводска, почетный гражданин Республики Карелия. С 1968 года маэстро является членом Союза композиторов России, членом Правления Союза композиторов Республики Карелия. Немногим известно, что в 1996 году на XXIII Всемирном конгрессе деятелей культуры, науки и искусства в Сан-Франциско (США) Геннадий Вавилов был награжден Большой Золотой медалью и Платиновым диском «За суперталант в искусстве» и признан «Человеком года». Работая в Петрозаводской консерватории имени А. К. Глазунова со дня ее основания, он подготовил более 800 учеников, успешно работающих в концертных организациях и учебных заведениях России, получивших международное признание.

Геннадий Вавилов создал более 1000 сочинений разных жанров — симфонии, инструментальные концерты, концерты для оркестра, симфонические поэмы, рапсодии, фортепианные сонаты, циклические программные сочинения, вокально-симфонические произведения для солистов, хора и оркестра, вокальные сочинения (более 100 песен).

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