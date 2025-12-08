Музей лодок в Крошнозеро пополнился миниатюрной копией старинного судна

Самая маленькая лодка размером всего 50 см войдет в экспозицию крошнозерского музея.

Эта лодка — маленькая копия парусно-гребного судна XI–XV веков «ушкуй», рассказали в пряжинской газете «Наша жизнь — Meijän elaigu».

В крошнозерский музей лодку передала директор Галереи промышленной истории Петрозаводска Виктория Никитина.

— Эта модель совсем небольшая. Хранилась в нашем небольшом фонде с другими бытовыми крестьянскими предметами, не имеющими отношения к заводской истории. В экспозиции данные предметы не использовались. Возможно, такую лодочку сделал кто-то из заводских умельцев, — рассказала Виктория Никитина.

Лодка настолько мала, что ее можно буквально удержать в руках, она без труда помещается в салон обычного легкового автомобиля. Вскоре лодочка станет частью экспозиции Крошнозерского музея из восьми предметов ручной работы — лодки разных эпох, одна из них сделана по проекту Петра I. Есть в музее несколько долбленок, сямозерка.

Новый экспонат — парусно-гребное судно, которое использовали на Руси в XI–XV веках для сплава по рекам и для моря. Длина судна — 12–14 метров. Его ширина достигала—2,5 метра, высота борта — около 1 метра, осадка — до 60 сантиметров, вместимость — до 30 человек. Сейчас в Карелии ушкуй ежегодно открывает Кижскую регату.

Музей лодок в Крошнозере был построен без единого гвоздя и открыт летом 2025 года при поддержке фонда «Мельница» и местных жителей. Экспозиция на улице, размещенная под крышей, включает различные типы традиционных карельских лодок — долбленки, челноки, сямозерку и верейку, воссозданную студентами ПетрГУ по проекту Петра I.

Ранее в лесном озере в Карелии нашли уникальную лодку-долбленку.