Музей славы карельского "Динамо" откроется в Петрозаводске

Музей появится в новом физкультурно-оздоровительном комплексе всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо", который построят в районе Сулажгоры.

В Петрозаводске 14 октября заложили капсулу на месте строительства нового ФОКа всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо". Этот объект появится в районе Сулажгоры, на пересечении Суоярвского шоссе и улицы Халтурина. Там ранее располагался динамовский стадион.

Спорткомплекс будет строить известная в Петрозаводске компания-застройщик "Баренц Групп", которая также выступает соинвестором проекта. Соглашение о намерениях строительства было подписано в правительстве Карелии председателем всероссийского общества "Динамо" Анатолием Гулевским и гендиректором компании "Баренц Групп" Ильей Гаврюшевым.

Согласно утвержденному проекту, физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 1840 метров будет включать в себя универсальный спортивный зал, в котором можно будет заниматься футболом, волейболом, баскетболом, гандболом и другими видами спорта, а также тренажерный зал, раздевалки, административные помещения и кафе. Таким образом, это будет один из крупнейших в Петрозаводске объектов спортивной инфраструктуры.

В новом ФОКе также планируется открыть Музей славы карельского "Динамо" – экспозицию, рассказывающую о великих спортсменах-"динамовцах", которые прославили нашу республику.

Как рассказал председатель Олимпийского совета Карелии Евгений Шорохов, среди них были олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, победители всесоюзных и всероссийских соревнований – звезды отечественного футбола, лыжного спорта, легкой атлетики и др. Они защищали Родину в Великой Отечественной войне, восстанавливали страну в послевоенные годы, обеспечивали безопасность в мирное время.

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