Музей световых фигур откроется в Карелии (ФОТО)

В Сортавале появится шатер, в котором будет открыт музей световых фигур.

Администрация Сортавальского поселения в соцсети проанонсировала скорое открытие музея световых фигур, который появится в районе парка Ваккосалми в Сортавале.

"На пустыре у входа в парк Ваккосалми в ближайшее время будет сооружен шатер, в котором будет размещён музей световых фигур. Парковка автомобилей будет сохранена. По словам инициаторов, музей по своей креативности и привлекательности составит конкуренцию Горному Парку Рускеала. Строительство благоустроенных туалетов - главное условие, выдвинутое Главой города", - говорится в сообщении местной администрации.

Ранее сообщалось, что Ладожское озеро и горный парк "Рускеала" в Карелии были включены в битву брендов.