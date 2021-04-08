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Музей световых фигур откроется в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
07:15, 09 Апреля 2021
фото: Администрация Сортавальского поселения / ВК
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В Сортавале появится шатер, в котором будет открыт музей световых фигур.

Администрация Сортавальского поселения в соцсети проанонсировала скорое открытие музея световых фигур, который появится в районе парка Ваккосалми в Сортавале.

"На пустыре у входа в парк Ваккосалми в ближайшее время будет сооружен шатер, в котором будет размещён музей световых фигур. Парковка автомобилей будет сохранена. По словам инициаторов, музей по своей креативности и привлекательности составит конкуренцию Горному Парку Рускеала. Строительство благоустроенных туалетов - главное условие, выдвинутое Главой города", - говорится в сообщении местной администрации.

Ранее сообщалось, что Ладожское озеро и горный парк "Рускеала" в Карелии были включены в битву брендов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2021-04-09 09:29:21
Нам бы еще музей восковых фигур...
наташка
2021-04-09 07:37:40
Мэр пусть кабинет освобождает. Будет там билеты продавать
Гость
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