После завершения строительства дороги Великая Губа — Оятевщина остров Кижи стало посещать больше туристов.

В уходящем году музей-заповедник «Кижи» установил рекорд посещаемости: за 11 месяцев на Кижах побывали более 370 тысяч посетителей, на 6 тысяч больше показателя 2022 года. В этом сезоне между деревней Оятевщина и главным причалом острова Кижи впервые стал курсировать новый теплоход музея. С июля по сентябрь судно совершило почти 100 рейсов. После завершения строительства дороги Великая Губа — Оятевщина и ремонта трассы Медвежьегорск — Великая Губа у туристов появился новый маршрут до острова Кижи. Им можно воспользоваться и летом, и зимой. Об этом директор музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова рассказала на встрече с сенатором от Карелии Игорем Зубаревым.

По мнению Зубарева, «Кижи» остаются магнитом для туристов.

«В музее делают очень многое для того, чтобы интерес туристов не ослабевал. Здесь очень трепетно относятся к реставрационным работам, сохраняя уникальные памятники деревянного зодчества. В музее активно развивают событийный туризм. Уверен, что в следующем году многие приедут на 310-летие Преображенской церкви и на российско-китайский чайный фестиваль «Чайные истории», который пройдет в июле», - сказал Игорь Зубарев.

Проблемой для учреждения остается отсутствие жилья для сотрудников музея на острове. Специалисты не хотят жить в бараках с удобствами на улице.



Фото Игоря Георгиевского

«Молодежь не заманить в бараки. Поэтому мы готовим проекты реставрации и приспособления к современному использованию домов на Кижах. Планируем строительство благоустроенного жилья для сотрудников музея на севере острова», - подлилась директор музея-заповедника.

Парламентарий вручил Елене Богдановой почетную грамоту Совета Федерации за многолетнюю добросовестную работу, большой вклад в развитие культурно-исторического наследия России.