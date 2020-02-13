Музей-заповедник "Кижи" в Карелии предлагает "работу мечты"

Работнику предоставят жилье и стабильную зарплату.

На "работу мечты" приглашают тех, что умеет печь калитки, готовить карельские блюда, готов проводить мастер-классы, кто "ценит романтику сельской жизни", сообщается в паблике музея "Кижи".

Работнику обещают оплату проезда до острова и обратно, жилье, стабильную оплату за каждый отработанный день, "нескучные будни и выходные в одном из лучших мест на Земле".

Узнать подробнее и договориться о встрече можно по телефону 8-921-224-76-00, Анна Анхимова, специалист по связям с общественностью музея "Кижи".

Напомним, руководитель музея-заповедника "Кижи" Елена Богданова приняла на работу бывшего начальника управления культуры администрации столицы Карелии Анну Лесонен, уволившуюся после скандала из-за поста в соцсети.