Музей жертв фашизма им. М. Кольбе открылся в Академическом лицее Петрозаводска

Музей переехал из здания призывного пункта и теперь посетить выставку могут все желающие.

Сегодня, 6 октября, в Академическом лицее Петрозаводска открыли музей жертв фашизма им. М. Кольбе. Ранее он располагался на призывном пункте, а потому был закрыт для свободного посещения. Теперь музей переехал в муниципальное образовательное учреждение. А потому посетить выставку могут все желающие, для этого нужно лишь договориться с руководством Академического лицея. В музее представлены материалы о фашистских концентрационных лагерях, действовавших на территории Европы, здесь также можно узнать о Холокосте и его последствиях.

В торжественном мероприятии приняли участие глава Петрозаводска Инна Колыхматова, бывшие малолетние узники концлагерей, командир 149 смешанной авиационной дивизии Сергей Аксёнов.

Максимилиан Мария Кольбе (в миру Раймунд Кольбе) — польский католический священник-францисканец. Родился 8 января 1894 года в Здуньской-Воле, умер 14 августа 1941 года в концлагере Освенцим, добровольно пойдя на смерть ради незнакомого ему человека. 10 октября 1982 года Папа Иоанн Павел II причислил Максимилиана Кольбе к лику святых как мученика, объявив его «святым покровителем нашего трудного века».