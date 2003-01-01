Музейный комплекс «Саур-Могила» на 50 рублях: Банк России представил новую памятную монету

Банк России выпустил новую памятную монету номиналом 50 рублей с изображением стратегически важной точки в годы Великой Отечественной Войны.

Сегодня, 18 августа, Банк России выпустил в обращение 50-рублевую монету из недрагоценных металлов, на ней изображен военно-исторический музейный комплекс «Саур-Могила», об этом сообщили в пресс-службе банка.

Саур-Могила — это курган в Донецкой области высотой 277,9 метра, который был стратегически важен в годы Великой Отечественной войны. Курган освободили от немецких захватчиков в августе 1943 года после длительных кровопролитных боев. Комбинированная монета диаметром 28,0 миллиметров состоит из диска и внешнего кольца. С обеих сторон у монеты по окружности есть узкая выступающая полоска по краю — кант. Боковая поверхность монеты рифленая с нанесенными надписями «50 РУБЛЕЙ», повторяющимися дважды и разделенными звездочками.

— На лицевой стороне монеты на кольце по окружности расположены надписи: в верхней части — «БАНК РОССИИ», в нижней части — «2025». Слева и справа на внешнем кольце расположены изображения ветвей лавра и дуба, переходящие на диск. В центре диска расположены число «50» и надпись «РУБЛЕЙ» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «50» и надписи «РУБ», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части диска расположен товарный знак Московского монетного двора, — подчеркнули в пресс-службе.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение фрагмента мемориального комплекса «Саур-Могила»; по окружности кольца расположены рельефные надписи, разделенные точками: в верхней части — «ГОД ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА», в нижней части — «САУР-МОГИЛА».

Тираж монеты составил 1 миллион экземпляров. Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.