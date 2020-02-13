Муж накормил Лолиту опасными препаратами

Лолита Милявская могла пострадать из-за действий бывшего возлюбленного.

В Басманном суде столицы состоялось очередное слушание по делу о разводе Лолиты с пятым мужем, пишет "Комсомольская правда".



Ранее певица и ее адвокат Сергей Жорин выяснили, что до Лолиты Дмитрий Иванов семь месяцев состоял в браке с москвичкой на 20 лет старше. Тогда благодаря жене-россиянке спортсмен из Белоруссии подучил гражданство РФ, а в браке с Милявской уже – паспорт Израиля.

Кроме того, адвокат Лолиты рассказал и о других неприятных фактах, которые вскрылись после развода:

"Во время семейной жизни Иванов под предлогом заботы о здоровье давал жене БАДы. Когда Лолита с ним рассталась, она решила проверить, что это за вещества, и направила их на исследование. Оказалось, они наносят вред организму. С этим мы тоже будем разбираться", – пообещал Жорин.



