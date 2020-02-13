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Муж накормил Лолиту опасными препаратами

Новости. Общество
19:40, 13 Февраля 2020
фото: © instagram.com/lolitamilyavskaya
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Лолита Милявская могла пострадать из-за действий бывшего возлюбленного.

В Басманном суде столицы состоялось очередное слушание по делу о разводе Лолиты с пятым мужем, пишет "Комсомольская правда".

Ранее певица и ее адвокат Сергей Жорин выяснили, что до Лолиты Дмитрий Иванов семь месяцев состоял в браке с москвичкой на 20 лет старше. Тогда благодаря жене-россиянке спортсмен из Белоруссии подучил гражданство РФ, а в браке с Милявской уже – паспорт Израиля. 

Кроме того, адвокат Лолиты рассказал и о других неприятных фактах, которые вскрылись после развода:

"Во время семейной жизни Иванов под предлогом заботы о здоровье давал жене БАДы. Когда Лолита с ним рассталась, она решила проверить, что это за вещества, и направила их на исследование. Оказалось, они наносят вред организму. С этим мы тоже будем разбираться", – пообещал Жорин.

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Комментарии

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кир
2020-02-13 21:11:18
Всегда вызывала отвращение из-за лживости.
DrBoroda
2020-02-13 20:42:03
Жители Карелии опечалены...
Неравнодушный
2020-02-13 20:17:59
Ешь морковку, лук и хрен, будешь как Софи Лорен.
Гость
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