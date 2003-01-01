Мужчина, бродивший в крови по ночному Петрозаводску, погиб от удара ножом

Стали известны детали кровавого происшествия на Октябрьском проспекте в столице Карелии

Мужчина с перерезанным горлом, бродивший вчера ночью по Октябрьскому проспекту в Петрозаводске, скончался от полученных ран. По информации источника «Столицы на Онего», горожанин был убит ударом ножа.

Сообщается, что компания из нескольких человек сидела возле монумента «Птица счастья» на улице Московской и пела песни под гитару. Проходивший мимо мужчина сделал молодым людям замечание. Впоследствии он рассказал, что его начали хватать за руки, вынудив достать нож. В результате конфликта погиб 36-летний уроженец Кеми Владислав Надолинский — музыкант-любитель, инструктор одной из автошкол Петрозаводска.

Как пишет издание «Фактор», совсем недавно он купил гитару за 100 тысяч рублей и хотел записать собственный альбом. Владислав строил планы на жизнь и мечтал заниматься творчеством.



В группе «Подслушано Кемь» родственники молодого человека подтвердили его гибель.



Напомним, вчера в 04:19 утра на пересечении Московской улицы и Октябрьского проспекта в Петрозаводске бродил раненый мужчина в окровавленной одежде. Происходящее зафиксировали камеры наблюдения. Горожанин держался рукой за перерезанное горло.

Мужчина пытался привлечь внимание проезжавших мимо водителей, чтобы попросить о помощи, однако никто из них не остановился. Не выдержав мучений, он упал на асфальт. В 04:21 к нему подошла женщина, которая впоследствии вызвала бригаду СМП. Петрозаводчанина перенесли в машину и увезли в медицинское учреждение.