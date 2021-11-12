Мужчина, чей труп выпал из багажника машины на трассе «Сортавала», был жертвой уличной драки

В Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали и допросили причастных к убийству местного жителя, тело которого выпало из багажника разбившегося на трассе «Сортавала» в Ленинградской области автомобиля.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД, мужчина был убит в уличной драке. По данным полиции, инцидент произошел вечером 19 ноября в Калининском районе Петербурга.

У гаражей на Лабораторной улице нетрезвый уроженец Луганской области и его приятель вступили в конфликт с 50-летним мужчиной, которого смертельно ранили ножом.

Труп они решили вывезти в лес и закопать. Тело положили в багажник автомобиля Mitsubishi Galant, но сами не стали садиться за руль, поскольку были пьяны, и позвали на помощь еще одного знакомого.

В ночь на 20 ноября водитель Mitsubishi на скользкой дороге не справился с управлением и влетел в силовое ограждение. В результате труп выбросило из багажника на проезжую часть, а вероятные преступники покинули место происшествия.

Как отмечают в МВД, подозреваемых удалось задержать, сейчас они общаются со следователями. Проверяется причастность задержанных к другим преступлениям.