Мужчина хотел снять деньги в банкомате и случайно ограбил его

Житель индийского города Вишакхапатнам попал под арест после того, как не смог снять деньги в банкомате.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой издание Times of India.

В воскресенье, 30 мая, 37-летний маляр Пи Сива был арестован по подозрению в краже 58,2 тысячи рупий (58,8 тысячи рублей) из банкомата.

По данным полиции, ограбление произошло случайно. 29 мая Сива подошел к банкомату и попытался снять деньги, но транзакция не прошла. Мужчина расстроился и в сердцах дернул дверцу банкомата. Неожиданно она открылась.

Воспользовавшись моментом, мужчина забрал 58,2 тысячи рупий (58,8 тысячи рублей). Всего в банкомате содержалось более миллиона рупий (около миллиона рублей).

В тот же день старший менеджер банка явился в полицию и подал заявление о произошедшем. Полицейские начали розыск и идентифицировали подозреваемого в течение восьми часов при помощи записей с камер видеонаблюдения.

Они задержали Сиву в округе Сиддхартханагар. При нем полицейские обнаружили 57 тысяч рупий.