Мужчина и престарелая женщина сгорели в страшном пожаре на севере Карелии

В воскресенье, 11 июня, на пожаре в Лоухском районе погибли два человека, сообщили в Следкоме Карелии.

В это воскресенье, 11 июня, следователям поступила информация о трагедии в поселке Кестеньга.



При тушении пожара в деревянном доме на улице Азарова найдены тела женщины 1939 года рождения и мужчины 1964 года рождения. По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

На место происшествия выехал следователь, организована ведомственная проверка. Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, во время пожарно-технической экспертизы специалисты выяснят, что привело к возгоранию.

По результатам доследственной проверки в Следкоме Карелии решат, возбуждать уголовное дело, или нет, рассказали в ведомстве.