Мужчина и ребенок попали под колеса автомобиля на окраине Петрозаводска

На улице Боровой водитель сбил двух пешеходов.
Как в своем телеграм-канале сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, 22 сентября на улице Боровой произошло ДТП.
Мужчина 1979 года рождения и ребенок 2016 года рождения попали под колеса машины
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Ребенок отправлен домой на амбулаторное лечение.
Напомним, ранее мы сообщали о тяжелом состоянии мотоциклиста, который попал в реанимацию после ДТП на улице Куйбышева.
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