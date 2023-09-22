Мужчина и ребенок попали под колеса автомобиля на окраине Петрозаводска

На улице Боровой водитель сбил двух пешеходов.

Как в своем телеграм-канале сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, 22 сентября на улице Боровой произошло ДТП.



Мужчина 1979 года рождения и ребенок 2016 года рождения попали под колеса машины



Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Ребенок отправлен домой на амбулаторное лечение.



Напомним, ранее мы сообщали о тяжелом состоянии мотоциклиста, который попал в реанимацию после ДТП на улице Куйбышева.