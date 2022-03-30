Мужчина и женщина попались на краже продуктов и посуды из магазинов Карелии

В Карелии росгвардейцы за сутки предотвратили две попытки кражи и один угон.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, во вторник, 5 апреля, группа задержания Сортавальского отдела вневедомственной охраны получила сигнал тревоги с охраняемого магазина Лахденпохьи. По прибытии росгвардейцы установили, что 34-летний местный житель пронес мимо кассы посуду: сковороду и ковш. Нарушителя задержали.

В Беломорске была задержана женщина, которая украла из магазина продукты почт на 1000 рублей. Беломорчанке удалось уйти незамеченной. При просмотре записей с камер видеонаблюдения факт кражи подтвердили. По приметам сотрудники Росгвардии смогли обнаружить злоумышленницу при обследовании близлежащих территорий.

Ночью 6 апреля на пункт централизованного наблюдения Сегежского отдела вневедомственной охраны поступил вызов о попытке угона автомобиля в Надвоицах. Подозреваемый был задержан.

Все правонарушители были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, мясные деликатесы и выпечку достали из рукава куртки у похитителя в Петрозаводске.