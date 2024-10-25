Мужчина и женщина заблудились на крупнейшем озере Карелии

Спасатели Шлиссельбурга дважды выходили на просторы Ладоги.

Как сообщили в аварийно-спасательной службе Ленинградской области, вечером 26 октября к спасателям обратились мужчина и женщина, которые не могли сориентироваться на акватории Ладожского озера и вернуться к берегу.

Дежурная смена поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург выехала к пострадавшим. Спасатели обнаружили рыбаков и доставили их на берег.

В тот же день спасатели Шлиссельбурга получили информацию о нахождении в Ладоге тела человека. Погибшего доставили на берег и передали полиции.