Мужчина ищет на свалке потерянный диск с биткоинами на миллиарды рублей

Мужчина случайно выбросил диск с биткоинами на сотни миллиардов рублей и теперь ищет его на свалке.

35-летний ИТ-специалист Джеймс Хоуэллс из британского города Ньюпорт, Уэльс, рассказал о поисках потерянного диска с биткоинами стоимостью 275 миллионов фунтов стерлингов (28,2 миллиарда рублей). Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание The Sun.

В 2013 году Хоуэллс случайно выбросил жесткий диск с биткоинами, когда переносил данные со старого компьютера на новый. Через несколько месяцев он понял свою ошибку и приступил к поискам. После изучения аэрофотоснимков местной свалки ему удалось идентифицировать участок площадью 200 квадратных метров и глубиной 15 метров, где может находиться пропажа.

По оценке Хоуэллса, чтобы найти диск, придется перебрать 300-400 тысяч тонн мусора. Чтобы доказать городскому совету, что поиски можно провести в соответствии с экологическими стандартами, он заручился поддержкой экспертов по раскопкам и инженеров. Кроме того, ему удалось найти хедж-фонд, готовый покрыть стоимость работ и оборудования в обмен на львиную долю найденных биткоинов. Речь идет о существенных расходах: один лишь сканер может стоить до 500 тысяч фунтов стерлингов (52 миллиона рублей).

Это должен быть масштабный и деликатный поиск, а не просто копание в земле с ведром и лопатой. Мы будем использовать систему с несколькими конвейерными лентами, рентгеновскими устройствами и сканирующим устройством с искусственным интеллектом, которое будет распознавать предметы, схожие по размеру и материалу с жестким диском

Главным препятствием остается городской совет, отказывающийся давать разрешение на работы на свалке. Представительница совета объяснила The Sun, что риск слишком велик. По ее словам, раскопки обойдутся в миллионы фунтов стерлингов и могут нанести серьезный ущерб окружающей среде. При этом нет никакой гарантии, что биткоины будут найдены.

«Даже если бы мы могли одобрить его запрос, остается вопрос, кто компенсирует расходы, если жесткий диск не удастся найти, или он окажется поврежден до такой степени, что с него нельзя считать данные», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в январе 2021 года Хоуэллс обратился к городскому совету и предложил 55 миллионов фунтов стерлингов (5,6 миллиарда рублей) за разрешение на поиски пропавшего диска на свалке.