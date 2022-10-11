Мужчина исчез в Петрозаводске

Поисковики из отряда «ЛизаАлерт» просят оказать помощь в розыске 57-летнего Алексея Алексеева.

Местонахождение 57-летнего жителя Петрозаводска Алексея Николаевича Алексеева неизвестно с девятого октября. Мужчина объявлен в розыск. Об этом информирует паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».

Поисковики просят жителей Карелии оказать помощь в розыске исчезнувшего мужчины.