Мужчина из Ленобласти лишил доверчивого жителя Карелии золотой цепи

Житель Петрозаводска обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

В результате мошеннической сделки он лишился золотой цепи, ущерб составил 135 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого, который ранее уже попадался на кражах. Им оказался 29-летний житель Ленинградской области.

По версии полиции, он нашел на сайте объявление о продаже ювелирного изделия и написал владельцу, что желает купить цепь. После мужчины встретились в ломбарде и оценили товар.



Затем злоумышленник убедил продавца отдать ему украшение и пообещал перевести деньги позже. Петрозаводчанин оплату не получил и обратился в полицию.

Житель соседнего региона стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.