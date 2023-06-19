Мужчина из Ленобласти лишил доверчивого жителя Карелии золотой цепи

Житель Петрозаводска обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.
В результате мошеннической сделки он лишился золотой цепи, ущерб составил 135 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого, который ранее уже попадался на кражах. Им оказался 29-летний житель Ленинградской области.
По версии полиции, он нашел на сайте объявление о продаже ювелирного изделия и написал владельцу, что желает купить цепь. После мужчины встретились в ломбарде и оценили товар.
Затем злоумышленник убедил продавца отдать ему украшение и пообещал перевести деньги позже. Петрозаводчанин оплату не получил и обратился в полицию.
Житель соседнего региона стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.
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