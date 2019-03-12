В Петрозаводске мужчина "удачно" сходил в гости

Новости по теме
Загрузка...
Ранее судимый петрозаводчанин пришел в гости и совершил кражу, сообщили в МВД Карелии.
Женщина обратилась в полицию и рассказала, что из ее квартиры похищен планшет. Заявительница пояснила, что накануне у нее в гостях была большая компания знакомых, а после их ухода женщина обнаружила пропажу имущества.
Сотрудники полиции установили подозреваемого, 42-летнего ранее судимого петрозаводчанина. По версии следствия, находясь в гостях, он похитил планшетный компьютер. Впоследствии гражданин сбыл его прохожему на улице, а деньги потратил на спиртные напитки.
На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.03.2019, 13:10
05.03.2019, 13:05
10.03.2019, 14:30
05.03.2019, 11:56
10.03.2019, 11:00
11.03.2019, 22:00
Аналитика
11.03.2019 15:47
Политкухня
Въезд большегрузов в центр города могут запретить в Петрозаводске.
11.03.2019 15:02
11.03.2019 12:26
11.03.2019 12:03
07.03.2019 14:07
Чтиво
11.03.2019 11:04
Личное мнение
Нынешний чиновник — это поиск бесконечного получения одобрения, считает политолог Олег Реут.
06.03.2019 13:45
01.03.2019 12:07
28.02.2019 19:31
Медиа
11.03.2019 12:42
Опрос
Будете ли вы поститься?
Комментарии