В Петрозаводске мужчина "удачно" сходил в гости

Ранее судимый петрозаводчанин пришел в гости и совершил кражу, сообщили в МВД Карелии.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что из ее квартиры похищен планшет. Заявительница пояснила, что накануне у нее в гостях была большая компания знакомых, а после их ухода женщина обнаружила пропажу имущества.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 42-летнего ранее судимого петрозаводчанина. По версии следствия, находясь в гостях, он похитил планшетный компьютер. Впоследствии гражданин сбыл его прохожему на улице, а деньги потратил на спиртные напитки.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.