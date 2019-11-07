Мужчина, мечтавший сесть за руль автобуса, попался на взятке в Карелии

Житель Санкт-Петербурга приехал в Карелию, чтобы получить водительское удостоверение на управление автобусом, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, обвиняемый приехал в Петрозаводск с целью получить права на управление транспортными средствами категории "D" (автобус).

После завершения обучения в автошколе мужчина успешно сдал теоретический экзамен и экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным средством, но не захотел сдавать экзамен по вождению. Житель Санкт-Петербурга дал взятку в размере 15 тысяч рублей инспектору ГИБДД. Однако принять взятку инспектор отказался и доложил о нарушении руководству.

Уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд.

Ранее в Карелии осудили сотрудника ГИБДД, покрывавшего водителей перегруженных фур.