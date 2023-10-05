Мужчина на самокате попал под колеса легковушки на оживленном проспекте Петрозаводска

ДТП произошло утром 6 октября на Октябрьском проспекте.

В пятницу, 6 октября, в 08.06, на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманская произошла дорожная авария.



Водитель электросамоката начал перестраиваться, и его сбила легковушка. Пострадала техника, о травмах людей на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии» информации нет.



Инцидент запечатлела одна из видеокамер компании «Ситилинк».



Напомним, ранее мы сообщали о том, что легковой автомобиль протаранил пассажирский автобус в Петрозаводске.