890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Житель Петрозаводска избил полицейского в участке, схватив его за шею 3
Сегодня 08:05
Глава Карелии напомнил о начале срока «антиковидной» изоляции жителей старше 45 лет с 10 декабря 3
Сегодня 15:05
Водитель в Петрозаводске рассказал, как догнал пьяную автоледи и после драки сдал ее ГИБДД (ВИДЕО) 5
Сегодня 09:07
Исследование показало, как изменилась стоимость «новогоднего набора» 4
08.12.2021 22:00

Мужчина на севере Карелии зашел в подъезд чужого дома погреться и вынес лодку с топором

Новости. Криминал
17:20, 09 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Ранее судимый житель Кеми подозревается в краже из кладовой жилого дома, сообщили в МВД Карелии.

В кемскую полицию обратился 36-летний местный житель, который рассказал о краже. По его словам, кто-то проник в его кладовую, расположенную в подвале многоквартирного дома, и похитил топор, надувную лодку и большой туристический рюкзак. Сумма ущерба превысила 18 000 рублей.

Полицейский установили, что к преступлению причастен 25-летний мужчина. Он дал признательные показания.

Молодой человек рассказал, что в дом, в котором живёт потерпевший, зашёл погреться. Он спустился в подвал, обнаружил, что одна из кладовых комнат открыта, и забрал себе приглянувшиеся вещи. В настоящее время все похищенное имущество изъято.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее рецидивист в Кондопожском районе угнал и пропил велосипед своей соседки по подъезду.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Полезный
2021-12-09 17:45:16
Заработал миску новогоднего оливье в сизо.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2021, 10:31
Замглавы Петрозаводска отправил ночью мэру СМС о своем увольнении
02.12.2021, 15:03
Сильные морозы в Карелии сменит оттепель
05.12.2021, 09:27
СКАЗКА: Спикер горсовета Петрозаводска предлагает поступить, как «маленький принц», и привести в порядок планету
06.12.2021, 15:01
Продажа здания 1903 года постройки в Петрозаводске вызвала ажиотаж среди покупателей
05.12.2021, 19:25
Водитель погиб, упав на машине в овраг с ледяной водой в районе Карелии
08.12.2021, 15:02
Карелии обещают аномальный холод к концу недели

Аналитика

Сегодня 14:20
Политкухня
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах 7
В Законодательном собрании вспомнили японцев, оспу и дипломы о высшем образовании.
QR-коды, которые раскололи общество 17
08.12.2021 09:11
Ни детского сада, ни памятника 9
06.12.2021 15:29
«Получил хороший урок» 9
03.12.2021 16:42
Мало денег, возьмем у народа 5
03.12.2021 13:38
Вся аналитика

Чтиво

07.12.2021 14:42
Личное мнение
Зима как «катастрофа» 18
Почему борьба со снегопадом в регионе, приравненном к Крайнему Северу, превратилась в ежегодную зимнюю войну?
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»