Мужчина на севере Карелии зашел в подъезд чужого дома погреться и вынес лодку с топором

Ранее судимый житель Кеми подозревается в краже из кладовой жилого дома, сообщили в МВД Карелии.

В кемскую полицию обратился 36-летний местный житель, который рассказал о краже. По его словам, кто-то проник в его кладовую, расположенную в подвале многоквартирного дома, и похитил топор, надувную лодку и большой туристический рюкзак. Сумма ущерба превысила 18 000 рублей.

Полицейский установили, что к преступлению причастен 25-летний мужчина. Он дал признательные показания.

Молодой человек рассказал, что в дом, в котором живёт потерпевший, зашёл погреться. Он спустился в подвал, обнаружил, что одна из кладовых комнат открыта, и забрал себе приглянувшиеся вещи. В настоящее время все похищенное имущество изъято.

Возбуждено уголовное дело.

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