Мужчина на снегоходе провалился под лёд Онежского озера

На помощь к пострадавшему выдвинулась группа спасателей.
Сегодня, 12 января, в 11:30 вблизи деревни Суйсарь Прионежского района водитель на снегоходе провалился под лёд Онежского озера. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
Мужчине удалось самостоятельно выбраться из воды и добраться до острова Суйсаари.
— По сигналу на место происшествия незамедлительно выдвинулась дежурная группа Петрозаводского поисково-спасательного отряда КРПСС. Пострадавший был найден на острове Суйсаари и сопровождён до деревни Суйсарь, — рассказали в ведомстве.
Медицинская помощь мужчине не потребовалась.
