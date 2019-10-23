Мужчина, находящийся в федеральном розыске, вызвал подозрения у полицейского в Карелии

Подозрительного незнакомца задержали, сообщили в МВД Карелии.

На минувшей неделе участковый в Олонецком районе работал на своем участке в сельской местности и в одной из квартир заметил молодого человека, которого ранее не встречал. Незнакомец вызвал подозрения.



При установлении личности гражданина, оказалось, что 27-летний гость Карелии находится в федеральном розыске. Его разыскивали за совершение преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Причем в розыск его объявили в Приморском районе Санкт-Петербурга.



Полицейские доставили мужчину в отдел для дальнейшего разбирательства.