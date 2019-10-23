10:07, 23 Октября 2019
Мужчина, находящийся в федеральном розыске, вызвал подозрения у полицейского в Карелии
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Подозрительного незнакомца задержали, сообщили в МВД Карелии.
На минувшей неделе участковый в Олонецком районе работал на своем участке в сельской местности и в одной из квартир заметил молодого человека, которого ранее не встречал. Незнакомец вызвал подозрения.
При установлении личности гражданина, оказалось, что 27-летний гость Карелии находится в федеральном розыске. Его разыскивали за совершение преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Причем в розыск его объявили в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Полицейские доставили мужчину в отдел для дальнейшего разбирательства.
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