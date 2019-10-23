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Новости. Криминал
10:07, 23 Октября 2019
фото: © Елена Афонина/ТАСС

Мужчина, находящийся в федеральном розыске, вызвал подозрения у полицейского в Карелии

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Подозрительного незнакомца задержали, сообщили в МВД Карелии.

На минувшей неделе участковый в Олонецком районе  работал на своем участке в сельской местности и в одной из квартир заметил молодого человека, которого ранее не встречал. Незнакомец вызвал подозрения.

При установлении личности гражданина, оказалось, что 27-летний гость Карелии находится в федеральном розыске. Его разыскивали за совершение преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Причем в розыск его объявили в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Полицейские доставили мужчину в отдел для дальнейшего разбирательства.

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