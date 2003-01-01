Мужчина незаконно перешел границу Финляндии и России

Пограничная служба Финляндии начала расследование случая незаконного пересечения границы с Россией.

Инцидент произошел 3 сентября в районе города Иматра. Один человек незаконно перешел границу со стороны Финляндии по пересеченной местности.

По этому факту финский пограничный комиссар связался с российскими коллегами. Заместитель командующего Антти Вирта сейчас не комментирует, остался ли подозреваемый в России или вернулся в Финляндию. Не уточняется, был ли нарушитель туристом.

Напомним, граница между странами остается закрытой с осени 2023 года. Финские власти приняли такое решение из-за наплыва беженцев из стран Ближнего Востока и Африки со стороны России.

Это не первый случай нарушения границы в последнее время. В июле финские власти расследовали инцидент с прогулочным катером, который незаконно пересек морскую границу в районе Виролахти и вернулся обратно. В том же месяце мужчина незаконно перешел из Карелии в Финляндию и попросил убежища.

При этом некоторые финские граждане выступают за открытие границы. Так, 1 сентября в Лаппеенранте собрали подписи за гражданскую инициативу с предложением рассмотреть возможность контролируемого открытия пункта пропуска Нуйямаа-Брусничное.