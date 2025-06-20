Мужчина незаконно перешёл с территории Карелии в Финляндию и попросил убежища

Подозреваемого в незаконном пересечении российско-финской границы задержали на севере Финляндии.

В понедельник, 7 июля, финские пограничники задержали человека по подозрению в незаконном пересечении границы с Россией, сообщает издание Yle* со ссылкой на пограничную охрану Финляндии.

Мужчина был задержан в нескольких километрах от границы в общине Куусамо на севере Финляндии. С российской стороны границы с Кайнуу соседствуют Лоухский и Калевальский районы Карелии.

Как уточнили в издании, мужчина подал ходатайство о предоставлении убежища в Финляндии. Его гражданство пока не разглашается, финские пограничники связались по данному факту с российскими коллегами.

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