Мужчина ножом изрезал незнакомца возле кафе в Кондопоге

В полиции Карелии рассказали, как сейчас оценивается состояние потерпевшего.
41-летний житель Кондопоги, обременённый уголовным прошлым, жестоко избил ножом незнакомца, с которым вступил в конфликт возле одного из местных кафе. Об этом сообщили в МВД по Карелии.
Инцидент произошёл в ночное время. Мужчины отдыхали в разных компаниях. Внезапно между ними разгорелся спор, после которого подозреваемый выхватил спрятанный под одеждой нож и нанёс оппоненту два удара в живот, и ещё три — в спину. Пострадавшему вызвали скорую помощь.
Кондопожанин признался в содеянном и навестил потерпевшего в больнице.
— Вред здоровью, нанесённый подозреваемым, квалифицируется как тяжкий, — отметили в полиции.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее пьяный житель Костомукши, поссорившись со своим приятелем, зарезал его прямо у себя дома.