Мужчина обчистил гараж в Петрозаводске

Полицейские установили подозреваемого в краже из гаража на Ключевой.

По данным пресс-службы МВД Карелии, ранее в отдел полиции обратился 61-летний горожанин. Он сообщил, что из его гаража на Ключевой похитили бензопилу и угловую шлифовальную машинку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 37-летнего ранее судимого петрозаводчанина.

По версии правоохранителей, находясь в алкогольном опьянении, он похитил из незакрытой постройки чужое имущество. Мужчина также намеревался проникнуть в гараж, находившийся в том же дворе, но его спугнул сосед.

Впоследствии подозреваемый обнаружил, что бензопила не работает, и сдал её в пункт приёма металлолома за 160 рублей, а "болгарку" выкинул.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража".