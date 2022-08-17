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Мужчина обнял коллегу на работе и сломал ей три ребра

Новости. Общество
00:10, 18 Августа 2022
фото: Столица на Онего

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В Китае женщина подала иск против коллеги, обнявшего ее и сломавшего ей три ребра.

Жительница китайского города Юэян, провинция Хунань, подала иск в отношении коллеги, который обнял ее слишком сильно и сломал ей три ребра. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на портал India.

Китаянка получила травму, когда общалась с коллегой на рабочем месте. Посреди разговора еще один коллега подошел к ней и обнял так сильно, что она закричала от боли.
После работы женщина почувствовала боль в груди, но не стала обращаться за медицинской помощью. Вместо этого она решила растереть грудную клетку теплым маслом и отправиться спать.

Через неделю острая боль в груди не прошла, и китаянка обратилась к врачу. Рентген показал, что у нее сломаны три ребра: два на правой стороне грудной клетки и одно — на левой. В результате ей пришлось взять больничный и потратить крупную сумму на медицинские счета.

Женщина встретилась с обнявшим ее коллегой и потребовала от него компенсации вреда, но им не удалось договориться. По его мнению, у нее не было доказательств, что она получила травму именно в результате дружеских объятий. Тогда китаянка подала в суд иск в отношении него.

Суд постановил, что доказательств того, что переломы были вызваны другой физической активностью, также нет, и обязал коллегу выплатить женщине 10 тысяч юаней (89,6 тысячи рублей) в качестве компенсации.

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