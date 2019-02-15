Мужчина обокрал приятельницу в Карелии

Житель Сегежского района тайком попал в комнату и украл ноутбук приятельницы, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратилась 45-летняя горожанка и рассказала, что из ее комнаты в общежитии был похищен ноутбук.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 36-летнего местного жителя. По версии следствия, вечером он зашел навестить свою приятельницу, но ее не оказалось в комнате. Тогда мужчина воспользовался ситуацией и похитил ноутбук, который впоследствии сбыл. Вырученные от незаконной сделки были потрачены на алкоголь.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.