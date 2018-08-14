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Новости. Криминал
12:13, 14 Августа 2018

Мужчина обокрал продавца в магазине Петрозаводска

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Полицейские Петрозаводска задержали подозреваемого в краже денег у продавца одного из магазинов, сообщает МВД Карелии.

Жительница Петрозаводска сообщила в полицию о краже кошелька, в котором кроме денег находилась и банковская карта. По словам заявительницы позже с использованием карты были совершены различные покупки. Ущерб составил более 9 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и выяснили, что ранее он уже попадал в поле зрения стражей порядка и привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений.

В этот раз 29-летний петрозаводчанин зашел в один из мебельных магазинов. Воспользовавшись тем, что внимание работников было отвлечено, он незаметно прошел в подсобку, вытащил из находившейся там сумки кошелек и покинул магазин. Обнаружив в кошельке банковскую карту, оснащенную технологией бесконтактной оплаты, мужчина потратил чужие сбережения на приобретение продуктов и одежды.

Теперь он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 158 УК РФ и находится под подпиской о невыезде.

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