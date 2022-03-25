Мужчина, обвиняемый в пьяном наезде на ребенка, предстанет перед судом в Карелии

В Олонецком районе завершено расследование уголовного дела о ДТП, в результате которого серьезно пострадал подросток.

Олонецкие следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29–летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, было совершенно в состоянии алкогольного опьянения и сопряжено с оставлением места ЧП. Также фигуранта обвиняют в оставлении человека в опасности. Об этом информирует Следком.

По данным следствия, в октябре прошлого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ехал на машине «ВАЗ 21213» в Олонце. Там он совершил наезд на 13-летнего пешехода, идущего по обочине дороги. В результате ДТП ребенок получил травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью. Для избежания уголовной ответственности обвиняемый с места происшествия скрылся, оставив потерпевшего без помощи в опасном для здоровья состоянии.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый находился под стражей. Установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что ДТП в Олонце произошло 18 октября. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «ВАЗ 21213», на улице Пролетарская сбил подростка. В результате наезда подросток, учащийся местной школы, получил тяжелые травмы и был доставлен в ДРБ Петрозаводска. А виновник ДТП скрылся с места происшествия. Водитель затем был арестован.