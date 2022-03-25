Реклама
Продвижение бизнеса в соцсетях в современных условиях
25.03.2022 11:43
Как вы оцениваете работу мэра и администрации Петрозаводска? (ОПРОС)
Сегодня 06:40
Актерам раздали маски
29.03.2022 15:09
Шойгу: Призывники не будут направляться ни в какие горячие точки
Сегодня 00:10

Мужчина, обвиняемый в пьяном наезде на ребенка, предстанет перед судом в Карелии

Новости. Криминал
12:11, 30 Марта 2022
фото: © Госавтоинспекция Карелии

Новости партнеров

В Олонецком районе завершено расследование уголовного дела о ДТП, в результате которого серьезно пострадал подросток.

Олонецкие следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29–летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, было совершенно в состоянии алкогольного опьянения и сопряжено с оставлением места ЧП. Также фигуранта обвиняют в оставлении человека в опасности. Об этом информирует Следком.

По данным следствия, в октябре прошлого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ехал на машине «ВАЗ 21213» в Олонце.  Там он совершил наезд на 13-летнего пешехода, идущего по обочине дороги. В результате ДТП ребенок получил травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью. Для избежания уголовной ответственности обвиняемый с места происшествия скрылся, оставив потерпевшего без помощи в опасном для здоровья состоянии.  

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый находился под стражей. Установлено, что ранее он уже привлекался к  уголовной ответственности по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Уголовное дело направлено в  суд.

Ранее сообщалось, что ДТП в Олонце произошло 18 октября. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «ВАЗ 21213», на улице Пролетарская сбил подростка. В результате наезда подросток, учащийся местной школы, получил тяжелые травмы и был доставлен в ДРБ Петрозаводска. А виновник ДТП скрылся с места происшествия. Водитель затем был арестован.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2022, 15:50
Стало известно имя миллиардера, который строит в Сортавале речной вокзал
25.03.2022, 09:33
Выяснилось, за какую работу в Карелии платят от 150 до 200 тыс. рублей в месяц
28.03.2022, 15:19
Миллиардер из Питера построит в Сортавале речной вокзал
25.03.2022, 00:05
«По зову сердца»: Глава Карелии проводил отряд добровольцев на Донбасс
28.03.2022, 17:09
Еще один военнослужащий из Карелии погиб на Донбассе
27.03.2022, 14:28
«Ценники меняем каждый день»: в магазинах Петрозаводска растут цены почти на все

Чтиво

29.03.2022 15:09
Без политики
Актерам раздали маски
В Музыкальном театре Карелии вручили республиканскую театральную премию.
«Наплавался! Хватит!»
23.03.2022 12:20
«Нас действительно ждали»
19.03.2022 08:30
архив чтиво

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.