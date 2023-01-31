Мужчина, отсидевший за разбой в Карелии, не захотел жить под надзором

Жителю Карелии, отсидевшему за разбой, вновь грозит уголовное наказание.

Прокуратура Прионежского района утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя.



Мужчину обвиняют в том, что, после отсидки по статье о разбое, он пренебрег решением суда об административном надзоре.



Ранее Сегежский горсуд постановил: после освобождения мужчина должен проживать в доме в деревне Ялгуба. Однако в ноябре-декабре 2022 года он по этому адресу не находился, полицейских о смене места жительства не уведомил.



Поэтому следственные органы Прионежья возбудили против него новое уголовное дело. Мужчина признал вину, помогал расследованию.

Дело направлено в суд. Жителю Карелии грозит до одного года колонии, сообщили в региональной прокуратуре.