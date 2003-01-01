Финские пограничники поймали перебежчика, совершившего переход госграницы на севере Карелии.

Пограничная служба Кайнуу задержала позавчера, 18 сентября, иностранца, который незаконно пересёк границу между Финляндией и Россией. Об этом пишет издание Yle*.

Мужчину задержали вблизи границ, и он сразу пожар прошение о предоставлении убежища.

По инциденту начато расследование, финские пограничники связались с российским коллегами.

При этом в полиции воздержались от комментариев о личности и гражданстве задержанного.

* — внесён в единый реестр запрещенных сайтов.