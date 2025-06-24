Мужчина погиб в ДТП на квадроцикле в Карелии

Авария случилась сегодня в Медвежьегорском районе.
В 18:50 на автодороге Медвежьегорск — Толвуя — Великая губа (между деревнями Кривоноговская и Лебещина) совершено ДТП, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.
По предварительной информации полиции, водитель не справился с управлением квадроцикла. Мужчина 1999 г. р. погиб. 17-летний юноша травмирован.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Видео: Госавтоинспекция Карелии
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание