Мужчина погиб в пожаре на окраине Петрозаводска

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Соломенном.
В доме на окраине Петрозаводска в минувшую среду произошел пожар. Сообщение о возгорании на улице Скалистой поступило спасателям 22 октября в 19:40.
Пожар вспыхнул в двухэтажном частном жилом деревянном доме. Дом с печным отоплением, он электрифицирован и газифицирован.
Как сообщили в Госкомитете по безопасности, пожарные прибыли на место через четыре минуты. Они вскрыли двери бензопилой и потушили огонь к 19:58. Возгорание повредило диван и пол в комнате на площади один квадратный метр.
При осмотре помещения спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. На месте работали бригада скорой помощи и сотрудники полиции.
Как удалось узнать «Столице на Онего», погиб местный житель 1980-го года рождения, в доме он находился один. Предварительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем, причина смерти мужчины — отравление продуктами горения. Судя по всему, мужчина курил на диване и уснул. Устанавливаются точные причины пожара и все обстоятельства гибели горожанина.
Ранее мы писали, что 22 октября в Петрозаводске произошел мощный пожар. В карельской столице ранним утром загорелись автомастерские.