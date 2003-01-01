Мужчина погиб, вылетев из опрокинувшегося авто на севере Карелии

На трассе в Сегежском районе произошло смертельное ДТП.

Сегодня ночью на 733 км федеральной трассы «Кола» в Сегежском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

— Полицией установлено, что водитель транспортного средства, 40-летний сегежанин, не справился с управлением, допустил опрокидывание машины, после чего выпал из окна, так как не был пристёгнут ремнём безопасности, — рассказали в ведомстве.

В результате падения мужчина скончался на месте. Специалисты выясняют обстоятельства трагедии.

Ранее стало известно, что мотоциклист, перевернувшийся на дороге в Кемском районе, получил травмы.