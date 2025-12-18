Мужчина получил ожоги в пожаре на севере Карелии

В МЧС республики раскрыли подробности пожара в Костомукше.
В пожаре, произошедшем 18 декабря на балконе многоквартирного дома в Костомукше, пострадал 36-летний мужчина, сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе Минздрава Карелии.
Горожанин получил небольшие ожоги. Медики доставили его в больницу.
По информации регионального МЧС, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. В результате происшествия повреждения получил балкон площадью 5 м².
Напомним, вчера около 15 часов в доме № 2 по улице Калевала в Костомукше загорелся балкон на пятом этаже. Собственник эвакуировался самостоятельно.
Ранее стало известно, что сегодня, 19 декабря, в 03:35 на улице Горной в петрозаводском районе Соломенное произошло возгорание двухэтажного жилого дома размером 10×15. К счастью, обошлось без жертв.