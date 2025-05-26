Мужчина получил переломы при падении и обрушении балконов дома в Петрозаводске

ЧП произошло сегодня, 31 мая, в первой половине дня на доме 15 по улице Горького.

Как рассказали «Столице на Онего» в МВД Карелии, промышленный альпинист 1981 года рождения выполнял какие-то работы с фасадом. Он упал с высоты и получил травмы, а потом был доставлен в больницу.

В больнице подтвердили, что к ним доставлен мужчина с переломами.

Как именно он упал и почему в итоге два балкона оказались разрушены, в МВД не знают. Этой информацией обладает ЕДДС Петрозаводске. Но в данном ведомстве нашему изданию отказались давать такую информацию, сообщив, что не имеют право ее разглашать. Однако подтвердили факт случившегося.