Мужчина получил переломы при падении и обрушении балконов дома в Петрозаводске

ЧП произошло сегодня, 31 мая, в первой половине дня на доме 15 по улице Горького.
Как рассказали «Столице на Онего» в МВД Карелии, промышленный альпинист 1981 года рождения выполнял какие-то работы с фасадом. Он упал с высоты и получил травмы, а потом был доставлен в больницу.
В больнице подтвердили, что к ним доставлен мужчина с переломами.
Как именно он упал и почему в итоге два балкона оказались разрушены, в МВД не знают. Этой информацией обладает ЕДДС Петрозаводске. Но в данном ведомстве нашему изданию отказались давать такую информацию, сообщив, что не имеют право ее разглашать. Однако подтвердили факт случившегося.
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