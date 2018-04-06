Мужчина попался на краже продуктов в центре Петрозаводска

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Сотрудники полиции раскрыли кражу продуктов в одном из сетевых магазинов Петрозаводска, сообщает МВД Карелии.
В одном из магазинов сетевой торговли в центре Петрозаводска мужчина открыто украл продуктов более чем на 4 тысячи рублей и ушел. Наряд ППС с помощью записей камер видеонаблюдения установил приметы подозреваемого.
По горячим следам злоумышленник был задержан. Им оказался ранее судимый 28-летний житель карельской столицы. У него при себе находились похищенные продукты.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ ("Грабеж"). В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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